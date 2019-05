Curaçao isole un navire de la Scientologie

Santé Un jeune homme et une personne âgée sont morts de la rougeole. Un décès dû à cette maladie n'avait pas été enregistré depuis 2017 en Suisse. Plus...

Santé Avec 695 cas enregistrés en 2019, les Etats-Unis connaissent la pire épidémie de rougeole depuis 2000. Plus...

Suisse La Suisse a connu un pic de rougeole en mars, avec pratiquement deux fois plus de cas que depuis le début de l'année. Plus...

Suisse Les étudiants et collaborateurs non vaccinés pourraient être interdits d'accès à l'Université de Zurich si les cas de rougeole devaient se multiplier. Plus...