D'un tweet, Trump parle d'un nouveau «shutdown»

Donald Trump a surpris tout Washington vendredi en menaçant de mettre son veto à la loi de financement de l'Etat fédéral adoptée par le Congrès, au risque d'une nouvelle fermeture des administrations, sous prétexte qu'elle n'inclut pas de compromis sur l'immigration.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.