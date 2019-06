Damas tire sur des «missiles» israéliens

La défense antiaérienne du pouvoir syrien a été activée mercredi avant l'aube face à une «agression israélienne» et a abattu «un certain nombre de missiles» visant le sud de la Syrie, a annoncé l'agence officielle Sana.

L'attaque est survenue aux environ de deux heures du matin (11H00 GMT) contre le secteur de Tall al-Hara, dans la province de Deraa, située non loin du plateau du Golan, a précisé la Sana. «Les dommages se limitent à des dégâts matériels, il n'y a pas de pertes humaines», précise l'agence.

«Les batteries de la défense antiaérienne de l'armée syrienne ont confronté une agression israélienne menée avec des missiles sur Tall al-Hara, dans la région sud, et un certain nombre (de missiles) ont été abattus», souligne Sana. L'agence accuse aussi Israël d'avoir mené «une guerre électronique» et d'avoir ainsi «brouillé des radars» de la Syrie.

Plusieurs raids

La Sana ne précise pas quelles cibles ont été visées par Israël. Mais depuis le début du conflit en Syrie en 2011, l'Etat hébreu a mené plusieurs raids contre des positions militaires du pouvoir de Bachar el-Assad mais aussi ses alliés indéfectibles, l'Iran et le Hezbollah.

Les derniers bombardements israéliens en Syrie ont eu lieu début juin. L'armée israélienne avait frappé en 24 heures plusieurs positions des forces loyales au régime de Bachar el-Assad, tuant 15 combattants selon une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

En mai, Israël avait aussi visé la province de Qouneitra, dans le sud syrien. L'Etat hébreu martèle régulièrement qu'il ne laissera pas la Syrie voisine devenir la tête de pont de Téhéran. En janvier, Israël avait frappé des positions iraniennes en Syrie, disant agir en riposte à un tir de missile iranien venu du pays en guerre. Selon l'OSDH, 21 personnes, principalement des Iraniens, avaient été tuées dans ces frappes.

Déclenché avec la répression de manifestations par le pouvoir de Bachar el-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de puissances étrangères. Il a fait plus de 370'000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. (afp/nxp)