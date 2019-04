«Dans l’euphorie, les Algériens oublient qu’il faudra négocier!»

Grenades lacrymogènes, canon à eau… Pour la première fois en sept semaines de contestation populaire, la police a employé la manière forte, ce mardi à Alger, pour tenter de disperser la foule des étudiants qui manifestaient contre la désignation à la tête de l’État d’Abdelkader Bensalah, un proche du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Respectant à la lettre la Constitution, les deux Chambres du parlement se sont en effet réunies pour confier cette charge intérimaire au président du Sénat pour une durée de nonante jours. Mais du coup, c’est un pur produit du système, conspué par le mouvement citoyen, qui est désormais censé mettre sur pied des élections libres et démocratiques. «Forcément, c’est ressenti comme une provocation», réagit le politologue Hasni Abidi, du Global Studies Institute de l’Université de Genève. Suisse d’origine algérienne, il était au cœur des manifestations il y a quelques jours à peine.

Bouteflika a démissionné quand l’armée s’est rangée du côté de la rue. Mais l’intérim est confié à un pur produit du système. Que s’est-il passé?

C’est vrai que la rue rejette totalement Bensalah, mais l’état-major de l’armée veut absolument que la transition s’effectue dans le respect de la Constitution. Évidemment, les manifestants risquent d’être très nombreux vendredi, car eux réclament le départ de tout le système!

On va au clash?

C’est trop tôt pour le dire. Mais on a vu aujourd’hui la police faire une démonstration de force face aux étudiants. C’est une forme d’avertissement, bien sûr.

Et du côté des manifestants? Craignez-vous les dérapages?

Jusqu’à présent, les manifestations ont été remarquablement pacifiques. Et cela, dans toutes les villes du pays. Il faut le souligner, c’est vraiment impressionnant. Pourvu que ça continue! Des dérapages ne sont pas exclus…

Vous avez vécu plusieurs vendredis de contestation. Êtes-vous confiant ou inquiet?

Les premiers vendredis, dans la foule inquiète, il y avait comme un souffle de liberté, un sentiment de délivrance, on percevait la joie d’exister à nouveau, la dignité retrouvée, la capacité de dire «non». Mais dès la troisième semaine, les gens semblaient rassurés, toutes les générations sortaient dans la rue, des femmes, des enfants, dans un mélange de confiance et d’insouciance. Une certaine euphorie s’est saisie de la population, qui a réclamé et obtenu la chute de Bouteflika, mais qui veut à présent se débarrasser du système. Mais pour le remplacer par quoi? Les Algériens ont du mal en ce moment à se projeter dans l’avenir. «Qu’ils partent tous!» voilà le slogan. Il est certes rassembleur, mais le «dégagisme» ne suffit pas à constituer un projet d’avenir. Il est urgent de faire émerger, au sein du mouvement, des figures de proue, capables de formuler un projet politique et négocier une transition avec l’armée. Pour l’instant, l’état-major a beau jeu de dire qu’il n’y a pas d’interlocuteur. Face à l’étranger, il se pose en facteur de stabilité.

Votre appel à négocier est-il audible?

Difficilement! L’heure est à la surenchère. Personne ne veut donner l’impression de vouloir briser la dynamique de cette révolution pacifique. Les politiciens se laissent emporter par la vague dégagiste. Mais comment faire partir le système sans négocier avec lui? Regardez ce qui s’est passé en Amérique latine: des garanties ont été offertes aux membres des régimes dictatoriaux pour qu’ils acceptent de laisser place aux transitions démocratiques. En Algérie, il faudrait essayer de négocier un tel deal tant que la rue maintient la pression. Car tôt ou tard, le mouvement citoyen risque de s’essouffler!

Des élections ne vont-elles pas favoriser les islamistes, plus structurés que les autres contestataires?

Les islamistes ne mènent pas du tout le mouvement de contestation, mais ils pourraient effectivement bénéficier des élections. Bouteflika a laminé toute opposition politique véritable, y compris les syndicats. Mais en Algérie, le traumatisme de la décennie noire (ndlr: la guerre civile contre les islamistes) est encore très présent. Par ailleurs, dans aucun des pays du Printemps arabe les islamistes n’ont réussi à se maintenir au pouvoir. Ils en sont conscients et martèlent qu’ils ne veulent surtout pas gouverner seuls. Cela dit, beaucoup de démocrates réclament plus de temps (ndlr: que les nonante jours) pour organiser des élections dans de bonnes conditions. La société civile doit pouvoir se structurer, faire émerger des leaders et formuler des projets politiques!

Craignez-vous un scénario à l’égyptienne? L’armée a laissé organiser des élections puis récupéré le pouvoir…

Non. En Égypte, c’était l’armée face aux islamistes. En Algérie, elle est face au peuple. Et je le répète, le traumatisme de la décennie noire est très présent. Or, ce qui a déclenché cette sanglante guerre civile, c’est le fait que l’armée a invalidé les élections et pris le pouvoir. (24 heures)