Dans le bras de fer autour de Huawei, Pékin hausse le ton

D’abord l’ex-diplomate Michael Kovrig, arrêté en Chine le 11 décembre. Puis son compatriote l’homme d’affaires Michael Spavor deux jours plus tard. Pékin n’hésite plus à montrer sa colère suite à l’arrestation à Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, le N° 1 chinois de la télécommunication et 3e fabricant mondial de smartphones.

Tout commence le 1er décembre. Ce jour-là, Meng est arrêtée à Vancouver sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par la justice américaine. Ce même 1er décembre, Xi Jinping et Donald Trump s’accordent 90 jours de trêve pour régler leur litige commercial.

Pékin voit dans cette arrestation un double jeu américain, soutenu tacitement par le Canada. Il faut dire qu’avec 92 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2017, Huawei représente une des meilleures chances de la Chine pour rivaliser avec les mastodontes occidentaux du secteur des télécommunications. Pour les autorités, il n’y a pas de doute: l’arrestation de Meng est une tactique pour bloquer l’avancée chinoise.

Les enfants de l’élite

Mais la colère de Pékin pourrait avoir une autre raison. Selon un ancien diplomate suisse, Washington et Ottawa ont enfreint une règle l’or de l’aristocratie rouge au pouvoir en Chine: elle est prête à tout pour protéger ses enfants.

Meng est fille de Ren Zhengfei, un ancien gradé de l’Armée Populaire de Libération. Elle est de plus pressentie pour reprendre les rênes du groupe: elle fait sans aucun doute partie du club très fermé de cette nomenklatura qui cultive l’esprit de corps face à toute attaque contre ses membres.

Le 12 décembre, la libération sous caution de Meng aurait dû abaisser le niveau de tension. Mais la détention coup sur coup de deux citoyens canadiens indique clairement que Pékin est prêt à mettre la pression nécessaire. Le gouvernement n’a d’ailleurs présenté aucune explication substantielle, pas même le fait qu’International Crisis Group, l’ONG bruxelloise qui emploie Michael Kovrig, opère en Chine sans licence légale. Le Ministère des affaires étrangères s’est contenté jeudi d’indiquer que les deux Canadiens étaient liés «à des activités menaçant la sécurité nationale de la Chine».

Et le prochain rebondissement dans cette crise est déjà programmé. En janvier, la justice canadienne rendra son verdict sur la demande d’extradition américaine. En principe, Ottawa acquiesce à presque toutes les requêtes de Washington. Ce cas sera-t-il différent? La puissance de rétorsion de la Chine contre le Canada semble en tout cas très forte.

Exclu du marché de la 5G

Pour autant, les démêlés de Huawei avec les États-Unis sont loin d’être terminés. L’entreprise est soupçonnée d’avoir violé un embargo vers l’Iran entre 2009 et 2014. Elle est aussi accusée de transmettre les données de ses utilisateurs aux services secrets chinois. Autant de raisons qui ont poussé la Maison-Blanche à exclure Huawei du marché de la téléphonie 5G. La Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon lui ont emboîté le pas.

Avant cette levée de boucliers, le géant chinois tentait pourtant de faire bonne figure. Au Royaume-Uni, il avait annoncé en février un plan d’investissement de 5 milliards de livres sterling. Las, le principal opérateur britannique vient à son tour de mettre Huawei sur la touche de la 5G. Le risque pour le groupe est désormais bien réel de se retrouver enfermé dans son propre marché intérieur.

