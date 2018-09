De fortes explosions enregistrées à l'Etna

Le niveau de vigilance autour de l'Etna est passée de «vert» à «jaune», a annoncé mercredi la protection civile italienne, alors que plusieurs fortes explosions ont résonné mardi et mercredi matin sur le volcan sicilien.

L'élévation du niveau de vigilance fait cependant suite à une réunion en fin de semaine dernière, après une phase de quelques jours de petite activité au sommet du volcan. Avec cette mesure, la surveillance va être accrue et un canal de communication constante entre la communauté scientifique et la protection civile est activé.

«Indépendamment des phénomènes volcaniques locaux, le volcan reste dans une situation de déséquilibre potentiel», a prévenu la protection civile dans un communiqué.

Luckily I left my camera running in video recording on the balcony of our kitchen, when I brought my daughter to her summer school program this morning. And so I captured one of the quite powerful Strombolian explosions at #Etna's New Southeast Crater; 4 September 2018, 08:36 h pic.twitter.com/lipzOBQQj2