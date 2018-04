De la prison ferme pour une femme blanche raciste

Vicki Momberg, une Sud-Africaine blanche a demandé mercredi à faire appel de sa condamnation à deux ans de prison pour insultes racistes, la peine la plus sévère jamais infligée pour ce délit depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994.

Ex-agente immobilière, la femme âgée de 49 ans, a été condamnée en mars à trois ans d'emprisonnement, dont deux ferme, pour avoir traité un agent de police noir de «kaffir», le terme le plus insultant utilisé pour désigner les Noirs sous l'apartheid. L'incident s'est produit en février 2016, juste après avoir été victime d'un vol alors qu'elle circulait en voiture dans une banlieue de Johannesburg.

Wow. This woman was sentenced to 2 years in prison for using a racial slur in South Africa. She used the word "kaffir" with police, which (from what I gather) is the South African equivalent to the n-word. Imagine if White folks here got locked up for dropping slurs... pic.twitter.com/mTftpBcdBk