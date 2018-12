De nouvelles révélations accablent «MBS»

L'agence de renseignement américaine CIA a appris l'existence d'une dizaine de messages envoyés par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans les heures précédant et suivant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au conseiller supervisant l'opération, selon le Wall Street Journal samedi.

Saudi crown prince sent 11 messages to adviser who oversaw team that killed Khashoggi in hours around journalist’s death, according to CIA report https://t.co/YtSWRgdJPA