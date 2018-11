Décès d'Alain Chevalier, co-fondateur de LVMH

Alain Chevalier, l'un des fondateurs du numéro un mondial du luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), est décédé, a annoncé l'Elysée dimanche dans un communiqué, en saluant un «homme visionnaire».

«Il a mis son intelligence et son talent au service de la politique et de l'industrie, contribuant par sa vision et sa détermination à installer la France à la première place dans le domaine du luxe», souligne la présidence de la République. (afp/nxp)