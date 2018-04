Décès d'un 17e Palestinien visé par Tsahal vendredi

Un Palestinien est décédé après avoir été blessé vendredi par des tirs de soldats israéliens près de la frontière. Sa mort porte à 17 le nombre de Palestiniens tués lors des manifestations, a indiqué lundi le ministère de la santé dans la bande de Gaza.

