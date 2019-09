Décès de Chirac: pluie d'hommages et tristesse

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a rendu hommage jeudi à Jacques Chirac qui «fait désormais partie de l'Histoire de France», après le décès de l'ancien président de la République à l'âge de 86 ans.

«Jacques Chirac fait désormais partie de l'Histoire de France. Une France à son image: fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d'une inlassable passion républicaine», a déclaré Richard Ferrand dans un communiqué.

A l'annonce du décès de l'ancien président, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence.

CHIRAC / DÉCÈS : L’Assemblée nationale observe une minute de silence.pic.twitter.com/s9xILCD5Dn — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 26, 2019

L'ancien président socialiste François Hollande a salué jeudi en Jacques Chirac un «combattant», un «humaniste» et un «homme de culture» qui «avait su établir un lien personnel avec les Français». «Jacques Chirac avait su établir un lien personnel avec les Français», écrit M. Hollande dans un communiqué d'hommage à son prédécesseur, ajoutant: «Il aimait les gens, qui lui rendaient en affection ce qu'il leur avait offert en sympathie». Jacques Chirac était un «combattant», qui «pouvait être tranchant», selon François Hollande, qui dit avoir été «témoin, dans la relation» qu'il avait «pu établir avec lui ces dernières années sur (leurs) terres corréziennes», de sa «sollicitude».

«C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui», a affirmé Nicolas Sarkozy, en faisant part de sa «profonde tristesse» après l'annonce jeudi du décès de l'ancien chef de l'Etat Jacques Chirac. «Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique» et «il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen», a ajouté dans un communiqué M. Sarkozy, en saluant «la stature imposante et la voix si particulière de Jacques Chirac» qui «ont accompagné la vie politique française pendant un demi-siècle».

L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) a exprimé jeudi dans un communiqué son «émotion» après le décès de Jacques Chirac, qui avait été son Premier ministre de 1974 à 1976, avant de s'affirmer comme son grand rival à droite. «J'ai appris avec beaucoup d'émotion la nouvelle de la disparition de l'ancien président de la République Jacques Chirac. J'adresse à son épouse et à ses proches un message de profondes condoléances», a écrit l'ancien chef de l'Etat dans un court message.

La maire de Paris Anne Hidalgo a salué un «homme d'Etat hors normes» après l'annonce du décès de l'ancien président de la République Jacques Chirac, assurant que «Paris est en deuil», dans un message transmis à l'AFP. «Pour nous les Parisiennes et les Parisiens, il sera à jamais notre maire, aimant passionnément sa ville et ses habitants», a ajouté l'édile socialiste qui lui a succédé près de 20 ans plus tard au fauteuil de maire de Paris. «Les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne», a précisé Anne Hidalgo.

Un ami de 30 ans

Edouard Balladur a appris «avec émotion» le décès de son ancien rival politique Jacques Chirac «après tant d'années de souffrance», a annoncé jeudi son entourage à l'AFP. L'ancien Premier ministre (1993-1995), gaulliste comme Jacques Chirac, avait été son rival malheureux à la présidentielle de 1995, après avoir été longtemps proche de lui au sein du RPR.

Jean-Pierre Raffarin, qui fut le Premier ministre de Jacques Chirac de 2002 à 2005, a salué sur RTL «l'obsession de la cohésion sociale» de l'ancien président décédé jeudi matin. «Je suis très peiné. J'avais construit avec lui trois ans durant à Matignon une relation de confiance (...) Le meilleur moment c'était le mercredi matin lorsque l'on faisait le point tous les deux des sujets difficiles. Il aidait son premier ministre, c'étaient des relations de partage institutionnel, avec confiance», a-t-il commenté.

«Une part de ma vie qui disparaît»

François Bayrou, président du MoDem et ancien ministre de Jacques Chirac, a salué jeudi l'«attachement à l'unité des Français et aux valeurs républicaines» de l'ancien chef de l'Etat mort jeudi, en indiquant qu'il lui en était «reconnaissant». «Il a été pour la société française, comme président de la République, un repère. Au fond, il a toujours refusé les affrontements trop violents. Il attachait une grande importance à ne rien faire d'irréversible entre les Français», a ajouté M. Bayrou à l'AFP.

«Immense tristesse»

Alain Juppé, ancien Premier ministre et lieutenant préféré de Jacques Chirac, a fait part de «l'immense tristesse qui l'étreint» à l'annonce de la mort de l'ancien président. «Pendant plus de 40 ans, j'ai vécu avec Jacques Chirac une relation exceptionnelle de fidélité, de confiance, d'amitié réciproques qui n'était pas seulement politique mais d'abord personnelle», écrit l'ancien maire de Bordeaux.

Hommage des adversaires

Lionel Jospin, Premier ministre de 1997 à 2002, a déclaré jeudi avoir eu «le privilège de gouverner la France» sous la présidence de Jacques Chirac, «au cours d'une période politiquement complexe» de cohabitation. «J'ai eu le privilège de gouverner la France sous sa présidence», écrit M. Jospin dans un communiqué. Il reconnaît avoir, «au cours d'une période politiquement complexe dite de cohabitation», conduit «une politique intérieure différente de celle» qu'aurait choisie Jacques Chirac. Mais, a-t-il ajouté, «en politique étrangère, nous avons veillé tous deux à ce que notre pays parle d'une seule voix et soit respecté sur la scène internationale».

Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, qui fut l'adversaire politique de Jacques Chirac dans les années 80, a salué la mémoire de l'ancien président décédé jeudi, qui n'a «cessé d'être épris de la République et de la servir».M. Fabius, qui précéda Jacques Chirac à Matignon lors du premier mandat de François Mitterrand, a fait part de sa «profonde tristesse» et des condoléances du Conseil constitutionnel - institution dans laquelle l'ex-chef de l'Etat avait siégé en tant que membre de droit après la fin de ses mandats en 2007 et jusqu'au printemps 2011.

Jacques Chirac «aimait la France mieux que d'autres depuis» et les Français peuvent lui en être «reconnaissants», a réagi Jean-Luc Mélenchon jeudi après l'annonce du décès de l'ancien président. «Recevons la tristesse car elle a ses raisons. Il aimait la France mieux que d'autres depuis. Et pour cette part là, nous lui sommes reconnaissants», a tweeté le chef de file de La France insoumise.

Décès de Jacques Chirac :



L'Histoire de France tourne une page. Recevons la tristesse car elle a ses raisons. Il aimait la France mieux que d'autres depuis. Et pour cette part là, nous lui sommes reconnaissants.#Chirac — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 26, 2019

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a salué jeudi la mémoire de Jacques Chirac, «capable de s'opposer à la folie de la guerre en Irak», «l'un des derniers actes de souveraineté d'un chef d'Etat français». «Bien qu'ayant été un adversaire politique du Front national pendant des décennies, nous nous souviendrons de son refus de participer à la seconde guerre d'Irak en 2003, qui fut l'un des derniers actes de souveraineté d'un chef d'Etat français», a déclaré Mme Le Pen dans un communiqué.

Bruxelles pleure aussi

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker est «touché et dévasté» par la mort de l'ancien président français Jacques Chirac, «un grand homme d'Etat» et «un grand ami», a déclaré jeudi la porte-parole en chef de la Commission. «Son héritage pour la France et l'Union européenne restera à jamais», a ajouté la porte-parole Mina Andreeva. «Le président (de la Commission) n'a pas de mot pour exprimer son deuil», a-t-elle dit, en précisant qu'une «déclaration plus longue» serait publiée ultérieurement.

Le Président @JunckerEU exprime sa vive émotion suite à la nouvelle du décès de Jacques Chirac.

Pour lui, l’Europe ne perd pas seulement un grand chef d’Etat, mais aussi un ami proche.

Son engagement pour la France et l’Union Européenne restera avec nous pour toujours. ???????????????? pic.twitter.com/JCb05S6BFj — European Commission ???????? (@EU_Commission) September 26, 2019

Merkel salue un ami

La chancelière allemande Angela Merkel a salué en Jacques Chirac un «formidable partenaire et ami», selon un tweet du porte-parole du gouvernement. «Je suis très attristée par l'annonce de la mort de Jacques Chirac», a-t-elle indiqué dans ce tweet. «Il était pour nous, Allemands, un partenaire formidable et un ami», a-t-elle ajouté après le décès de l'ancien président français, qu'elle avait en particulier côtoyé durant ses deux premières années à la chancellerie, de 2005 à 2007.

Le président russe Vladimir Poutine a saluté de son côté un dirigeant «sage et visionnaire», selon le Kremlin. «Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays». Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué lui un «formidable dirigeant qui a façonné le destin» de la France.

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a rendu hommage jeudi à l'ancien président français Jacques Chirac le qualifiant d'un des «plus grands hommes» que la France ait connu. «Les Libanais et les Arabes ressentent aujourd'hui de la (douleur après la) perte d'un homme qui a profondément marqué leur conscience pendant de nombreuses années», a ajouté dans un communiqué M. Hariri, dont Chirac était un ami proche de la famille. (AFP/nxp)