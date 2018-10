Décès de Paul Allen, co-fondateur de Microsoft

Le milliardaire Paul Allen, co-fondateur en 1975 avec Bill Gates du géant américain de l'informatique Microsoft, est décédé lundi à 65 ans des suites d'un cancer, ont annoncé sa famille et son entreprise Vulcan dans un communiqué.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de notre fondateur Paul Allen, co-fondateur de Microsoft», a indiqué l'entreprise Vulcan, fondée et détenue par Paul Allen. «M. Allen est décédé lundi après-midi 15 octobre 2018, des complications d'un lymphome non-hodgkinien, à Seattle» (nord-ouest), toujours selon ce communiqué.

It is with deep sadness that we announce the death of @PaulGAllen, our founder and noted technologist, philanthropist, community builder, conservationist, musician and supporter of the arts. All of us who worked with Paul feel an inexpressible loss today. https://t.co/OMLZ7ivvSD pic.twitter.com/Bfa8kK6Q8e — Vulcan Inc. (@VulcanInc) 15 octobre 2018

Paul Allen avait annoncé début octobre que cette maladie, traitée une première fois en 2009, avait récidivé mais que les médecins étaient «optimistes». «Mon frère était une personne remarquable à tous égards», a pour sa part déclaré sa soeur Jody dans le communiqué diffusé par Vulcan.

Le cofondateur de Microsoft Paul Allen est mort à l'âge de 65 ans. pic.twitter.com/ToOWd9W7t6 — Le Monde Histoire (@LeMondeHistoire) 15 octobre 2018

M. Allen a quitté Microsoft en 1983 pour fonder et présider cette société d'investissement dont le siège est à Seattle et qui gère des actifs dans la culture, l'immobilier, les médias et le sport. Sa fortune était estimée lundi soir à 20,3 milliards de dollars selon le magazine «Forbes».

Paul Allen «a créé des produits, des expériences et des institutions magiques, et en le faisant, il a changé le monde», a déclaré dans un communiqué le PDG de Microsoft, Satya Nadella. «Sa curiosité et son exigence de haute qualité sont des choses qui vont continuer à m'inspirer, ainsi que nous tous chez Microsoft», lui a-t-il rendu hommage, saluant «des contributions indispensables pour notre entreprise, notre industrie et notre communauté».

M. Allen était propriétaire de l'équipe de football américain des Seattle Seahawks. «Sa passion pour le jeu, combinée à sa détermination tranquille, ont conduit à une organisation modèle, tant sur qu'en dehors du terrain», a salué dans un communiqué le président de la Ligue nationale de football américain (NFL), Roger Goodell. «Il a travaillé sans relâche aux côtés de nos conseillers médicaux pour identifier de nouveaux moyens de rendre le jeu plus sûr», a salué M. Goodell, envoyant ses «plus profondes condoléances» à sa famille de la part de la ligue toute entière.

We miss you.

We thank you.

We love you. pic.twitter.com/rxkn1IjJ0R — Trail Blazers (@trailblazers) 15 octobre 2018

«Tu nous manques. Nous te remercions. Nous t'aimons», a écrit sur Twitter l'équipe de basket-ball des Portland Trail Blazers, dont il était également propriétaire.

Paul Allen est également connu pour ses actions philanthropiques, en particulier dans la santé. Il est par ailleurs le fondateur de Stratolaunch, une entreprise ayant construit un avion géant capable de lancer des fusées dans l'espace, actuellement testé en Californie. Il avait fait parler de lui avec son autobiographie en 2011, dans laquelle il affirmait notamment que Bill Gates aurait comploté pour réduire ses parts dans Microsoft. (afp/nxp)