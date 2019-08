Décès du réalisateur français Jean-Pierre Mocky

Le cinéaste Jean-Pierre Mocky, le plus inclassable des réalisateurs français, est mort jeudi à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille.

«Jean-Pierre Mocky est mort chez lui cet après-midi à 15H00», a indiqué son gendre Jérôme Pierrat. Le décès du cinéaste a été confirmé par son fils, le comédien et metteur en scène Stanislas Nordey.

«Jean-Pierre Mocky est parti tourner son prochain film avec Bourvil, Michel Serrault, Michel Simon, Fernandel, Jacqueline Maillant, Jeanne Moreau, Jean Poiret, Francis Blanche, Charles Aznavour et tant d'autres. Le cinéaste s'est éteint dans sa 91e année à son domicile parisien, entouré de sa famille et de ses proches», ont indiqué Stanislas Nordey et la fille du cinéaste, Olivia Mokiejewski, dans un communiqué.

«L'anar» du cinéma français Auteur de plus d'une soixantaine de films dont «Un drôle de paroissien» avec Bourvil ou encore «A mort l'arbitre» avec Michel Serrault et Eddy Mitchell, Jean-Pierre Mocky était considéré comme «l'anar» du cinéma français, toujours sur la brèche, sempiternel râleur et, avant tout, libre.

Au cours de sa carrière, il a tourné avec les grands acteurs de Bourvil à Catherine Deneuve en passant par Charles Aznavour et Gérard Depardieu.

Extrait d'«Un drôle de paroissien» (afp/nxp)