Déferlante de plastique sur les plages néerlandaises

Des objets, du plastique et du polystyrène issus des quelque 270 conteneurs perdus par un navire dans la mer du Nord continuaient de s'échouer sur les plages néerlandaises. Des actions de nettoyage s'organisaient vendredi avec l'aide de l'armée.

Une centaine de militaires ont débarqué à l'aube sur l'île de Schiermonnikoog, une des plus touchées de l'archipel des Wadden, dans le nord des Pays-Bas, pour aider la population locale et les nombreuses autres personnes présentes à nettoyer les côtes. «Sur les différentes îles des Wadden, du plastique et des objets se sont de nouveau échoués» la nuit dernière, ont écrit dans un tweet les services de sécurité de la Frise, la région dont dépend l'archipel.

Au moins 270 conteneurs du MSC Zoe, touché par une tempête, sont tombés à l'eau dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de l'île allemande de Borkum. Une trentaine d'entre eux se sont pour l'instant retrouvés en Allemagne et aux Pays-Bas.

«Un désastre»

Sur les côtes néerlandaises, les autorités en ont comptabilisé 22, remplis notamment de pièces détachées de voitures, d'écrans de télévision, d'ampoules, de meubles et de jouets.

Les petits bouts de polystyrène éparpillés dans les dunes par le vent sont un «désastre», estime un habitant de l'île de Terschelling, Siep Wobbes, cité par le quotidien NRC. «Chaque jour de l'année, nous faisons des efforts pour garder les plages propres. C'est déprimant de voir que tout est ruiné d'un coup», abonde en son sens Bert Wassink, le maire de l'île.

A few images from Schiermonnikoog ... some 270 plus containers went overboard during a storm 2 days ago. This is trash from a few of those containers. Imagine what is floating out there.. #marinelitter #cleanoceans pic.twitter.com/MIMxgYCQEw