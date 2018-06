Démission du patron de Petrobras

Le patron du groupe Petrobras, Pedro Parente, a présenté vendredi sa démission, a annoncé le groupe étatique pétrolier brésilien, au terme de grèves dans le pays des transporteurs routiers et du secteur pétrolier autour de la politique tarifaire de la compagnie.

Under pressure from protesters, head of Petrobras Pedro Parente has now resigned after weeks of turmoil and a massive fall in value of the company.