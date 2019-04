Démolition de deux tours de refroidissement

Démolition spectaculaire samedi dans le Massachusets aux USA. En effet, les ouvriers ont détruit en quelques secondes deux tours de refroidissement de 152 mètres de haut. Elles faisaient partie de la centrale de Brayton Point, la dernière usine à charbon de l'Etat. L'événement a été filmé. La vidéo montre les deux édifices le long de la baie Mount Hope en train d'imploser dans un grand nuage de poussière.

La centrale brûlait du charbon depuis 1963. Elle a fermé ses portes en 2017 sous la pression d'ONG favorables à l'environnement. Les nouveaux propriétaires des lieux prévoient de transformer le site et de le dédier au soutien de parcs éoliens offshore.

Les tours ont pendant longtemps été considérées comme des horreurs par les résidents de la région. Nombreux sont ceux qui ont donc fait la fête après leur démolition samedi.

