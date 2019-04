Denis Baupin perd son procès en diffamation

La justice a relaxé vendredi les journalistes poursuivis en diffamation pour avoir donné la parole à des femmes accusant Denis Baupin d'agressions sexuelles et de harcèlement, et relaxé également ces femmes, au terme d'un procès de la presse mué en charge contre l'ex-député écologiste.

