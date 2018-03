«Dénucléariser? Pyongyang garde la main dans ce poker menteur»

«Nous ne sommes que sur la ligne de départ, il est trop tôt pour être optimistes». C’est par cette métaphore sportive que le président sud-coréen Moon Jae-in a accueilli mercredi l’offre de Pyongyang, révélée la veille, d’envisager des discussions avec Washington sur sa potentielle dénucléarisation. Le régime de Kim Jong-un avait fait savoir aux émissaires du Sud, rencontrés lundi, qu’il serait prêt à bouger sur ce dossier «si les menaces militaires contre le Nord disparaissent et si la sécurité de son régime est garantie». Autre annonce marquante: la tenue fin avril, dans la zone démilitarisée, d’un sommet intercoréen, le premier depuis 2007. Il s’inscrit dans la détente amorcée entre Pyongyang et Séoul à l’occasion des Jeux olympiques en Corée du Sud le mois dernier.

Comment analyser la main tendue de Pyongyang? Peut-on croire à la volonté du Nord de se dénucléariser? Pour Juliette Morillot, spécialiste de la Corée du Nord, auteure du récent ouvrage «Le monde selon Kim Jong-un – Guerre ou paix?» (éd. Robert Laffont), il ne faut pas se méprendre sur la portée de ces intentions. «Ayant achevé son programme nucléaire, lequel est son assurance vie, la Corée du Nord a désormais les moyens de négocier, de jouer un rôle sur la scène internationale. On peut donc tout à fait penser que le régime est sincère quand il envisage des pourparlers sur la dénucléarisation. Mais les conditions posées font d’emblée comprendre les limites de la proposition. Pyongyang souligne que des discussions sur son arsenal nucléaire ne sont possibles qu’avec la disparition des menaces militaires à son encontre, ainsi que des garanties de sécurité pour le régime. Cela signifie l’exigence de la fin de l’accord de sécurité entre Séoul et Washington, ainsi que le retrait des 28 000 soldats américains basés au Sud. Autant dire des conditions que les États-Unis ne pourront jamais accepter! On voit bien qu’on se situe dans une sorte de jeu de poker menteur».

Et à ce jeu, Pyongyang s’emploie à garder la main. Avec ses efforts affichés pour se rapprocher de Séoul, profitant des Jeux olympiques, le régime de Kim Jong-un embarrasse Washington depuis des semaines. Mardi, Donald Trump n’a pu que se féliciter des nouvelles intentions de Pyongyang, les qualifiant de «très positives», liant ces progrès aux pressions de son administration, tout en mettant en garde «sur ce qui va se passer».

«C’est la stratégie de l’autre joueur de ce poker menteur: défendre la paix tout en agitant le spectre de la guerre, et tirer la couverture à soi», souligne encore Juliette Morillot. «Au moment même où Pyongyang mettait sur la table sa proposition de dialogue, les États-Unis annonçaient un nouveau train de sanctions contre le régime nord-coréen en lien avec les conclusions de l’enquête sur l’assassinat de Kim Jong-nam, le frère de Kim Jong-un. Ce n’est certainement pas un hasard de calendrier».

Au milieu de ces échanges de déclarations, «le plus mal à l’aise, c’est très certainement le président sud-coréen, poursuit l’experte. La rencontre d’avril entre les deux dirigeants coréens pourrait déboucher sur des mesures positives, comme l’organisation de retrouvailles entre les familles séparées ou la réouverture de la zone économique commune de Kaesong, fermée depuis février 2016. Mais Moon Jae-in, bien qu’élu sur un programme de rapprochement avec le Nord, doit aussi gérer une forte opposition à cet objectif. Et surtout, il va être pris entre deux feux: comment gérer à la fois les exigences de Kim Jong-un pour poursuivre le rapprochement et celles du maintien de la coopération militaire avec les États-Unis?»

Mercredi, Moon Jae-in, prudent, avertissait que «les discussions intercoréennes ne seront pas suffisantes pour parvenir à la paix» (24 heures)