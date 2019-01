Dépouilles des victimes rapatriées en Suisse

L'identification formelle des six Suisses décédés lors de l'accident de la circulation il y a une semaine en Suède est désormais terminée. Les corps seront rapatriés en Suisse et remis aux familles, a annoncé vendredi la commune d'Adelboden (BE) où vivaient cinq des six victimes.

La police suédoise poursuit pendant ce temps ses investigations pour déterminer les circonstances de cet accident de la circulation, ont indiqué les autorités du village de l'Oberland bernois. L'inspection technique du véhicule n'a montré aucune défaillance qui aurait pu conduire au drame. (ats/nxp)