Député blessé dans une «tentative d'assassinat»

Igor Mosiychuk, député ukrainien de 45 ans, a été blessé et son garde du corps tué mercredi dans une attaque à l'engin explosif que son parti a qualifiée de «tentative d'assassinat».

Cet élu membre du Parti radical sortait des studios de la télévision Espresso à Kiev, où il venait de donner un entretien, quand un engin a explosé près d'un scooter garé dans la rue, a précisé cette télévision.

Le ministre ukrainien de l'Intérieur a précisé qu'une des victimes de l'attentat était décédée lors de son transfert à l'hôpital, et que trois autres personnes avaient été blessées. Le Parti radical a précisé que la personne décédée était le garde du corps du député.

«Cette tentative d'assassinat contre M. Mosiychuk est liée à ses activités professionnelles et à ses opinions politiques», a affirmé le leader du Parti radical, Oleg Lyashko, sur Facebook: «Clairement, ceci est l'oeuvre des services secrets de nos ennemis», a-t-il ajouté, dans une référence apparente à la Russie.

Série d'incidents

Igor Mosiychuk avait été emprisonné de 2011 à 2014, accusé de participation à un groupe «terroriste» ultra-nationaliste. Il avait été libéré après la révolution pro-européenne de février 2014. Il avait par la suite été impliqué dans une affaire de corruption, en 2015, mais ce dossier avait finalement été refermé par les enquêteurs sans qu'aucune poursuite ne soit engagée.

Le Parti radical est actuellement dans l'opposition, même si il a travaillé avec le gouvernement par le passé. Le ministre ukrainien de l'Intérieur n'a pas précisé si il considérait cet attentat comme une tentative d'assassinat, ni donné sa version des événements.

Cette explosion n'est que la dernière d'une série d'incidents du même ordre qui ont visé des hommes politiques ou des journalistes dans la capitale ukrainienne. L'ancien député russe Denis Voronenkov, très critique envers le Kremlin et qui avait déménagé de Russie pour Kiev, a ainsi été abattu par balles en pleine rue, et en plein jour, en mars. Un attentat à la voiture piégée avait auparavant tué le journaliste ukrainien Pavlo Sheremet en juillet 2016. Le site d'informations indépendant Ukrainska Pravda news avait mis en cause l'évolution politique de la Russie et de l'Ukraine dans cet assassinat. Ces deux dossiers n'ont jamais été résolus par les enquêteurs. (afp/nxp)