Dernier jour pour le scrutin présidentiel

Les Egyptiens se rendent aux urnes mercredi pour le troisième et dernier jour d'une élection présidentielle. Faute de compétition sérieuse face au sortant Abdel Fattah al-Sissi, le taux de participation est l'unique enjeu.

Si une certaine affluence a été observée lundi à l'ouverture du scrutin, les électeurs ne se sont pas bousculés mardi et mercredi en milieu de journée dans certains bureaux de vote au Caire et dans le delta du Nil, ont constaté des journalistes de l'AFP. Aucun chiffre officiel de participation n'a été publié depuis le début du vote.

Elu en 2014 avec 96,9% des voix, M. Sissi, 63 ans, a pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, le chef du minuscule parti libéral Al Ghad, méconnu du grand public et partisan affiché du régime. Dans ce contexte, le pouvoir redoute surtout un taux d'abstention élevé, susceptible de décrédibiliser l'élection.

Amende contre les abstentionnistes

Les abstentionnistes seront ainsi sanctionnés, a annoncé mercredi l'Autorité nationale des élections. «Une amende de 500 livres» (27 francs), sera appliquée contre eux, a affirmé son porte-parole Mahmoud el-Chérif à la télévision.

La veille, le Premier ministre Chérif Ismaïl a exhorté les électeurs à voter. «C'est un droit constitutionnel et un devoir pour la nation de tous les citoyens». A la télévision publique et dans la rue, des chansons patriotiques sont diffusées pour inciter les Egyptiens à aller voter.

Incitations au vote

Des électeurs interrogés par Reuters ont raconté avoir reçu de l'argent, des rations de nourriture et d'autres avantages pour aller voter ou pour marquer leur index à l'encre, signe qu'ils avaient déposé un bulletin dans l'urne.

«Je n'ai jamais voté auparavant et je n'ai pas l'intention de le faire cette fois, non plus», indiqué une habitante du Caire. «Je suis juste allée tremper mon doigt dans l'encre et j'ai pris 50 livres (trois francs)», a-t-elle raconté.

D'autres électrices ont précisé s'être vu promettre des sacs de nourriture contenant du riz et de l'huile végétale en échange d'un bulletin déposé dans l'urne. «Ils m'ont dit que si je votais et que je leur montrais mon doigt (marqué à l'encre), j'aurais un sac», précise une autre femme ayant demandé à rester anonyme.

Trahison

Dans certaines provinces, comme celle de Beheira qui englobe Alexandrie, les incitations étaient clairement assumées par les autorités. La gouverneure Nadia Abdou a déclaré: «Nous réparerons l'adduction d'eau, l'évacuation des égouts et l'électricité dans la municipalité qui aura le plus grand nombre de votes».

La presse gouvernementale a présenté l'abstention comme une trahison de l'Egypte et une trahison «des martyrs du Sinaï» en référence aux soldats et policiers tués par des insurgés islamistes qui sévissent dans cette partie du pays.

Selon deux sources qui participent à la surveillance du scrutin, environ 13,5% des 59 millions d'électeurs avaient voté lundi. A la présidentielle de 2014, le taux de participation avait atteint 37% après deux jours de scrutin, puis 47,5% après une prolongation d'une journée. Le résultat du scrutin sera annoncé le 2 avril. (ats/nxp)