Des Marines arrêtés pour trafic de migrants

L'armée américaine a annoncé avoir arrêté 16 soldats du prestigieux corps des Marines jeudi en Californie, dont certains ont participé à un trafic d'immigration clandestine en provenance du Mexique.

Les 16 militaires ont été interpellés dans la matinée, au cours d'un rassemblement de leur bataillon à Camp Pendleton, l'une des principales bases des Marines aux Etats-Unis située à une centaine de kilomètres au nord de la frontière mexicaine, a précisé le corps des Marines dans un communiqué.

Des informations obtenues au cours d'une enquête sur un trafic de migrants ont «précipité» ces arrestations, précise le communiqué qui invoque «diverses activités illégales allant du trafic d'êtres humains à la consommation de drogue».

