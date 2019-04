Des WC «écolos» à 7028 mètres d'altitude

Les alpinistes ayant une envie pressante sur l'Everest pourront bientôt se soulager dans des toilettes «écologiques» situées à 7028 mètres d'altitude, sur le versant chinois du mont himalayen, une mesure destinée à limiter la pollution.

L'activité touristique croissante ces dernières décennies a entraîné sur les pentes du plus haut sommet du monde (8848 mètres) une accumulation de déchets laissés par les randonneurs: tentes, matériel, bonbonnes de gaz, ou encore excréments.

Durant la période d'ascension qui débutera au printemps, une entreprise chinoise installera donc au plus haut camp de base du Tibet ce que les médias d'Etat appellent des WC «écologiques». Temporaires, ils seront démantelés à la fin de la saison.

«Avec des toilettes, il est plus facile de collecter les déchets humains générés par les grimpeurs. Il y a un tonneau avec des sacs poubelle sous l'installation», a déclaré Pema Tinley, vice-secrétaire général de l'Association d'alpinisme de la région du Tibet, cité par l'agence de presse Chine nouvelle. Les excréments et les urines seront récupérés et acheminés en aval.

Transformer les excréments

Des installations similaires ont déjà été montées ces dernières années sur l'Everest, notamment près d'un camp de base situé à 5200 mètres d'altitude, selon Chine nouvelle.

Les déchets accumulés sur ce site sont récupérés quotidiennement et fournis aux agriculteurs locaux, qui s'en servent comme engrais, avait rapporté l'agence en février. Les gouvernements chinois et népalais tentent de limiter les quantités croissantes de déchets humains et d'ordures laissés sur les pentes de l'Everest.

En février, la Chine a interdit aux touristes ordinaires de se rendre à un camp de base, limitant l'accès aux seuls alpinistes ayant obtenu l'autorisation de tenter l'ascension. Au Népal, des ingénieurs réfléchissent à l'installation d'une usine de production de biogaz près d'un populaire camp de base, destinée à transformer les excréments en engrais. (afp/nxp)