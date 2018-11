Des anthropologues pour récupérer le corps de John

Le 16 novembre, John Allen Chau, ressortissant américain de 27 ans, a péri en voulant entrer en contact avec le peuple de chasseurs-cueilleurs des Sentinelles, qui compterait 150 âmes.

Ces derniers vivent en autarcie depuis des siècles sur la petite île de North Sentinel, dans la mer d'Andaman, interdite d'accès par l'État indien. Ces dernières décennies, les tentatives de contact du monde extérieur se sont heurtées à l'hostilité et à un rejet violent de leur part.

Les forces de l'ordre ont dépêché un hélicoptère et un bateau pour essayer de déterminer de loin l'endroit où ce voyageur chrétien, féru d'aventure et de grand air, a trouvé la mort.

«Nous avons maintenu une distance avec l'île et n'avons pas encore été en mesure de repérer le corps. Cela peut prendre plusieurs jours et missions de reconnaissances», a déclaré Dependra Pathak, chef de la police régionale.

La situation est pour le moins unique. Si les autorités indiennes se rendent sur l'île pour en exfiltrer la dépouille, elles rompraient l'isolement des Sentinelles, avec toutes les conséquences que pourraient avoir ce contact entre deux civilisations.

Seven Indian fishermen facilitated the travel of John Allen Chau for a fee of $325. Basically these fishermen sold their soul for a small fee and they knew it was a violation of law to transport anyone to that island. But they did. So, we cannot just blame the John alone. https://t.co/COELyZVuSX