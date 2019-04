Des caïmans profitent de pluies pour s'échapper

Déjà frappés de plein fouet par les inondations causées par les pluies diluviennes qui ont semé le chaos à Rio de Janeiro, les habitants d'une favela ont eu la désagréable surprise de se retrouver nez à nez avec des caïmans.

Les sauriens étaient maintenus en captivité par un habitant de la favela de Rolas, dans le quartier de Santa Cruz, dans l'ouest de Rio, et se sont échappés mardi après l'effondrement d'un mur emporté par les eaux.

Les services municipaux de préservation de l'environnement ont confirmé à l'AFP avoir mobilisé une équipe pour tenter de retrouver les caïmans, sans préciser leur nombre.

Hard to believe there is hope for Rio. Police refuses to enter a favela to search for alligators that escaped after big floods. Man died underneath a car, dragged by the waters & taxi driver plus 2 passengers buried, in one of city's richest neighborhoods https://t.co/wXIU9H7Aa3