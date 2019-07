Des centaines de migrants encore secourus

Les secours maritimes espagnols et marocains ont encore sauvé de la noyade des dizaines de migrants dans la nuit. Une femme a cependant été retrouvée morte dans une des embarcations de fortune.

Côté espagnol, 220 personnes ont été secourues sur trois embarcations différentes dans la mer d'Alboran, a expliqué une porte-parole à l'AFP.

La première a été récupérée mardi soir vers 23h et les deux autres très tôt mercredi matin. La femme décédée se trouvait sur l'une de ces deux embarcations, la cause de sa mort est inconnue, a-t-elle précisé. Au total, 57 femmes et quatre mineurs se trouvaient à bord.

En parallèle, 57 personnes ont été secourues par les autorités marocaines dans la même mer d'Alboran, a expliqué la porte-parole espagnole, sans donner de détails sur le sexe et l'âge des migrants.

Recul du nombre d'arrivées

Environ 11'000 migrants sont arrivés en Espagne par la mer depuis janvier et 203 ont perdu la vie en tentant la traversée, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) actualisées au 10 juillet.

Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, le nombre d'arrivées est en baisse d'environ 30% par rapport à la même période en 2018. En 2018, l'Espagne était en tête des arrivées de migrants en Europe mais est repassée en 2019 derrière la Grèce, selon l'OIM.

Au total depuis janvier, 682 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée pour un total d'environ 31'600 arrivées de migrants, selon l'OIM. (ats/nxp)