Des dizaines de migrants sauvés au large de Chypre

Cent-vingt migrants syriens entassés sur une embarcation qui dérivait au large de Chypre ont été secourus par les autorités, a indiqué jeudi la police chypriote.

Ils ont été accompagnés jusqu'à un port de la région du Cap Greco (sud-est) après que leur bateau a été repéré mercredi à six miles nautiques (11 km) au sud-est des côtes chypriotes. Ces migrants - parmi lesquels 20 enfants, dont 14 mineurs non accompagnés, et trois femmes - ont ensuite été transférés vers un centre d'accueil près de la capitale Nicosie, selon la police.

Ils ont déclaré aux autorités être partis de la ville de Mersin, sur la côte sud-est de la Turquie, une route déjà connue comme étant utilisée par des passeurs.

Ils ont dit avoir payé 4000 dollars (3600 euros) par personne à des passeurs, qui sont parvenus à s'échapper.

7000 migrants en 6 mois

L'île se trouve à seulement 100 kilomètres du Liban et à 80 kilomètres de la Turquie, deux pays de transit pour les personnes fuyant la Syrie en guerre.

Les ressortissants syriens représentent depuis 2016 plus de 26% de l'afflux migratoire à Chypre.

Selon des données gouvernementales, près de 7000 migrants sont arrivés à Chypre et y ont demandé l'asile entre janvier et juin 2019.

Le nombre de demandes d'asile en attente d'examen est passé à près de 15'000.

En août, Chypre a demandé aux autres États membres de l'Union européenne (UE) d'accueillir 5000 des migrants arrivés sur l'île, afin d'atténuer les «pressions disproportionnées et les sérieux défis auxquels» ce pays de moins d'un million d'habitants est confronté.

Chypre affirme être le pays de l'UE avec le plus fort taux d'arrivées de réfugiés sur son sol par rapport à sa population. (afp/nxp)