Des dizaines de morts lors d'une mutinerie

Soixante-huit personnes sont mortes dans un «incendie présumé» dans le commissariat principal de Valence, dans le nord du Venezuela, a annoncé mercredi le parquet, une ONG faisant elle état d'une mutinerie de dizaines de détenus.

La surpopulation dans les prisons de Venezuela oblige les forces de l'ordre à utiliser les commissariats comme lieux de détention de longue durée, alors que selon la loi, la détention ne peux excéder 48 heures dans ces locaux.

«Face aux terribles évènements survenus dans le commissariat principal de l'Etat de Carabobo, où un incendie présumé a fait 68 morts, nous avons désigné quatre procureurs (...) pour éclaircir ce qui s'est passé», a déclaré le procureur général Tarek William Saab, sur son compte Twitter. Selon les premiers éléments de l'enquête, 66 hommes sont morts ainsi que deux femmes venues rendre visite« à des détenus, a-t-il ajouté.

Une vidéo diffusée sur Twitter montre des dizaines de personnes massées devant le commissariat de police réclamant des informations et des femmes en pleurs, la police lançant des grenades lacrymogènes pour les disperser. «Je suis une mère désespérée, mon fils est là depuis une semaine. Ils n'ont donné aucune information», a dit à la presse locale une femme, Dora Blanco.

#Venezuela ???? in Venezuelan jail leaves more than 80 dead Relatives of deceased in the headquarters of Carabobo police department , accuse the police of throwing gasoline in the cells of the prisoners @CBCWorldNews @BBCWorld @BBCWPress @CBSNews @NBCNews

