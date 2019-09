Des dizaines de tigres retrouvés morts

Des dizaines de tigres sont morts après avoir été confisqués pour soupçon de maltraitance à un temple thaïlandais qui les utilisait comme attraction touristique, ont annoncé lundi les autorités, mettant en cause une anomalie génétique liée à la consanguinité.

Pendant des années, le temple Wat Pha Luang Ta Bua de Kanchanaburi (ouest) a drainé des hordes de touristes venant se faire photographier, contre paiement, au milieu des tigres.

Mais en 2016, les parcs nationaux de Thaïlande ont décidé de confisquer les gros félins, retirés du temple petit à petit, alors que les accusations de maltraitance et d'exploitation se multipliaient.

Des dizaines de bébés tigres morts avaient également été retrouvés dans des congélateurs, probablement pour être revendus par le temple.

Vertus médicinales

Les morceaux de tigre, très recherchés en Chine et au Vietnam pour leurs supposées vertus médicinales, peuvent atteindre des prix astronomiques.

Les adultes avaient quant à eux été transférés dans deux élevages de la province voisine de Ratchaburi, mais 86 des 147 bêtes n'ont pas survécu.

«Il est possible que ce soit lié à la consanguinité. Des anomalies génétiques affectant leur corps et leur système immunitaire ont été trouvées», a déclaré à la presse un responsable des parcs nationaux de Thaïlande, Pattarapol Maneeon.

Beaucoup souffraient d'une paralysie de la langue, de problèmes respiratoires et de manque d'appétit, ce qui leur a été fatal.

Nombre d'entre eux «étaient déjà en état de stress après leur transport et leur changement d'habitat, les problèmes de santé sont apparus plus tard», a précisé un autre responsable, Sunthorn Chaiwattana.

Cages trop petites

Mais certains défenseurs des animaux ont mis en doute la qualité des soins prodigués aux tigres depuis leur capture par les autorités.

«Très honnêtement, qui aurait la capacité de prendre en charge autant de tigres à la fois?» a dénoncé Edwin Wiek, fondateur de l'ONG «Wildlife Friends Foundation Thailand». Des cages trop petites, favorisant la propagation des maladies, ce n'est «pas au niveau de ce qui est nécessaire pour un si grand nombre de tigres», a-t-il déploré.

La Thaïlande attire des dizaines de millions de visiteurs par an, et le tourisme lié à la vie sauvage y connaît un immense succès, souvent au détriment du bien-être animal.

Les touristes peuvent au choix se balader à dos d'éléphant, jouer avec des macaques ou poser pour des selfies avec des tigres.

