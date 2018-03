Des élections sous la pression des cartels

«Il y a des signaux d'alerte, des tentatives dans plusieurs régions du pays», a admis Alfonso Navarrete, interrogé par des journalistes sur les pressions que subissaient certains candidats de la part du crime organisé.

Le ministre a notamment mentionné la localité de Chilapa, dans l'Etat de Guerrero (sud), l'un des Etats les plus violents du pays, où «il y a eu des tentatives d'obliger certains candidats (...) à faire allégeance à un groupe criminel».

En juillet prochain, les Mexicains éliront leur nouveau président et vont renouveler les sièges des députés et de certains élus locaux.

*** #Mexican Interior Minister Alfonso Navarrete said Friday there are "warning signs" that drug cartels are trying to influence the country's upcoming elections. pic.twitter.com/mtKaxXVdzO