Des explosions font plusieurs morts à Kaboul

«Il y a eu deux explosions. On ne sait pas encore quelle était la cible de l'attaque, mais l'agence de presse Afghan Voice Agency (la voix de l'Afghanistan) était dans les environs», tout comme une mosquée, a déclaré le porte-parole du ministère afghan de l'intérieur Najib Danish. Le ministère de la santé avait dans un premier temps annoncé un bilan d'au moins quatre morts.

Des photos postées sur la page Facebook de l'Afghan Voice Agency montrent des locaux endommagés avec des corps gisant par terre. Des journalistes de l'AFP sur place ont entendu une troisième explosion, suggérant que l'attaque était encore en cours. Un cadre hospitalier a pour sa part indiqué à une télévision locale qu'au moins 18 blessés avaient été emmenés dans son établissement, dont cinq dans un état critique. Mais ce bilan n'a pas été confirmé par le ministère de la santé.

Update: At least 12 killed and 47 wounded in twin suicide attacks in PD6 #Kabul city, that targeted a cultural center and a News Agency. Health officials#Afghanistan pic.twitter.com/wdExEeGUis