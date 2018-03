Des fidèles tués par la foudre dans une église

Au moins seize personnes ont été tuées samedi dans le sud du Rwanda où une église des Adventistes du septième jour a été frappée par la foudre, a déclaré dimanche un responsable local. En outre, près de 140 autres personnes ont été blessées.

Le maire du district de Nyaruguru, Habitegeko Francois, a indiqué à l'AFP que quatorze personnes étaient décédées sur le coup et deux avaient plus tard succombé à leurs blessures. «La plupart de ceux qui ont été blessés ont maintenant été autorisés à sortir et sont de retour dans leur famille», a-t-il précisé.

Selon le maire, un accident similaire avait eu lieu vendredi dans la même zone. La foudre avait atteint un groupe de 18 élèves, tuant l'un d'eux. (ats/nxp)