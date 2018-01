Des gardiens en colère bloquent les prisons

Selon l'administration pénitentiaire, les perturbations, à l'appel des syndicats Ufap-Unsa Justice, FO pénitentiaire et CGT pénitentiaire, ont affecté 139 prisons à divers degrés. Dans cinq cas, les forces de l'ordre ont dû intervenir.

Parmi les villes touchées par les perturbations, qui ont parfois occasionné l'intervention de compagnies CRS, figurent Fresnes (Val-de-Marne), Villepinte (Seine-Saint-Denis), Nantes (Loire-Atlantique), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Mont-de-Marsan (Landes), Angoulême (Charente), Limoges (Haute-Vienne) et Gradignan (Gironde) et Marseille (Bouches-du-Rhône).

Le directeur de la prison de Vendin-le-Veil a annoncé qu'il avait demandé sa démission, accédant ainsi à une requête des organisations syndicales, reçues samedi à la chancellerie.

Selon le récit de l'administration pénitentiaire, le chef d'établissement a demandé à sa hiérarchie d'être déchargé de ses responsabilités, ce qui a été accepté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, Alain Jégo.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, doit se rendre mardi à Vendin-le-Vieil, où l'attaque commise jeudi par un détenu converti à l'islam radical, qui a blessé trois gardiens de prison, a ravivé un malaise chronique parmi les agents.

Milliers d'agressions

Selon Jean-François Forget, secrétaire général du syndicat pénitentiaire Ufap-Unsa, le personnel subit entre 4000 et 5000 agressions physiques et une quinzaine de prises d'otages par an. «Oui, nous voulons de la sécurité», a-t-il déclaré sur BFMTV. «Les détenus radicalisés sont en train de polluer toute l'administration pénale.»

A Gradignan, près de Bordeaux, une prison en surchauffe avec plus de 600 détenus pour 430 places, un piquet de grève a été installé à l'entrée par une soixantaine de gardiens. «On laisse uniquement entrer dans l?établissement le service minimum, à savoir le service médical pour assurer les urgences, mais il n'y a pas de parloirs, les extractions judiciaires sont bloquées ou ralenties», a raconté Emmanuel Giraud, délégué régional SNP-FO pénitentiaire.

Plan pénitentiaire

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a estimé lundi que le mouvement des surveillants était «compréhensible». «Je souhaite donc dialoguer avec ces professionnels et leur représentants afin de dégager les solutions les plus adaptées dans le respect des principes qui fondent notre droit», a-t-elle dit, évoquant notamment le renforcement du «suivi des détenus terroristes ou radicalisés».

Emmanuel Macron a annoncé lors de l'audience solennelle de début d'année de la Cour de cassation avoir demandé qu'un plan pénitentiaire global lui soit soumis avant la fin février.

Après la présidente du Front national Marine Le Pen la semaine dernière à Vendin-le-Veil, les grévistes ont reçu lundi à Fresnes le soutien du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan.

