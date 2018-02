Des indépendantistes rencontrent Puigdemont

Une délégation de la Gauche républicaine de Catalogne a rencontré dimanche à Bruxelles Carles Puigdemont, selon une source au sein du parti. La réunion a pour but de parvenir à «une investiture effective» du leader indépendantiste sous le coup d'un mandat d'arrêt en Espagne.

Les indépendantistes ont obtenu la majorité absolue au Parlement catalan aux élections régionales anticipées du 21 décembre, convoquées par Madrid dans l'espoir de mettre fin à la crise. Et Carles Puigdemont comptait retrouver son poste de président en étant investi à distance. Mais la Cour constitutionnelle espagnole a interdit cette procédure.

Des tensions ont alors fait surface au sein du camp sécessionniste catalan, divisé entre la volonté de maintenir coûte que coûte la candidature de M. Puigdemont et celle de trouver un autre postulant à la présidence pour sortir de la crise. Ces divergences opposent le groupe parlementaire de Carles Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne, et le petit parti CUP (Candidature d'unité populaire, extrême gauche indépendantiste) à la Gauche républicaine de Catalogne (ERC).

Les premiers (38 élus) souhaitent rendre le pouvoir à M. Puigdemont tandis qu'ERC (32) privilégie la mise en place d'un gouvernement qui puisse véritablement diriger la Catalogne et la débarrasser de la mise sous tutelle de l'Etat. Mais officiellement ERC continue à soutenir le chef de file indépendantiste. «Les négociations progressent» et les échanges se poursuivront lundi, a ajouté cette source au sein du parti sans donner plus de précisions.

Reportée sine die

Prévue pour le 30 janvier, la séance d'investiture du président par le Parlement catalan a été reportée sine die.

Carles Puigdemont, le président indépendantiste de la Généralité, le gouvernement autonome de Catalogne, a été destitué en même temps que toute son équipe le 27 octobre par le gouvernement central espagnol, qui a mis la région sous tutelle quelques heures après la proclamation d'une «République catalane» à Barcelone.

Sous le coup d'un mandat d'arrêt pour rébellion et sédition en Espagne, M. Puigdemont s'est installé à Bruxelles. (ats/nxp)