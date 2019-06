Des manifestants arrêtés en marge des élections

Plusieurs manifestations ont émaillé la campagne électorale, provoquant une réponse sévère des autorités qui ont intensifié la répression contre les médias et les opposants dans les semaines précédant le vote.

L'opposant le plus virulent, l'ancien banquier en exil Moukhtar Abliazov, a d'ailleurs appelé à des manifestations à travers le pays dimanche.

Des centaines de manifestants ont d'ailleurs aussi été arrêtés dimanche, ont constaté des correspondants de l'AFP. A l'occasion des plus importantes manifestations depuis trois ans, les journalistes de l'AFP ont vu les policiers interpeller et conduire dans des véhicules de police des centaines de personnes dans les deux premières villes du pays, Nur-Sultan et Almaty.

Dans un communiqué, l'ONG Human Right Watch (HRW) a expliqué que l'idée d'une transition politique était «une illusion» et mis en lumière la poursuite de violations des droits de l'Homme sous la présidence de M. Tokaïev. (ats/nxp)