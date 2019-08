Des manifestations font craindre des heurts à Portland

Le président américain Donald Trump a indiqué samedi que la ville de Portland, dans l'Oregon, était surveillée «de très près» avant un rassemblement d'extrême droite et une contre-manifestation d'extrême gauche qui font craindre des heurts. «On surveille Portland de très près. On espère que le maire pourra bien faire son travail!», a tweeté Donald Trump.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!