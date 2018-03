Des membres présumés de l'EI arrêtés à Ankara

La police turque a arrêté 12 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe Etat islamique (EI) à Ankara, rapporte lundi l'agence de presse Anatolie. Il s'agirait de ressortissants étrangers qui tentaient de recruter de nouveaux membres pour l'organisation djihadiste.

Ces douze suspects font partie d'un groupe de vingt individus contre lesquels ont été émis des mandats d'arrêt par les services du procureur d'Ankara, précise l'agence. Selon le quotidien Hürriyet, ces arrestations sont liées à l'annonce dimanche par l'ambassade des Etats-Unis à Ankara de la fermeture de l'ensemble de ses services au public lundi «en raison d'une alerte de sécurité».

US Embassy in Ankara closed on Monday, March 5th due to a security threat until further notice. pic.twitter.com/KSuFdUmaQN