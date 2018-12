Des migrants accusent l'Australie de torture

Plus d'un millier de demandeurs d'asile détenus par l'Australie dans des camps reculés du Pacifique vont déposer deux recours collectifs contre Canberra en arguant avoir subi tortures et abus des droits de l'Homme, ont annoncé leurs défenseurs.

Aux termes d'une politique critiquée à l'étranger comme sur l'immense île-continent, Canberra refoule en mer depuis 2013 tous les bateaux de clandestins. Les autorités envoient ceux qui passent entre les mailles du filet dans des camps, sur l'île de Nauru ou sur celle de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont interdiction de s'installer de manière permanente en Australie.

«Les membres du groupe déclarent qu'ils ont été torturés, qu'ils ont subi des crimes contre l'humanité ainsi que des souffrances délibérées aux mains du gouvernement australien», a expliqué George Newhouse, avocat membre du National Justice Project, une organisation spécialisée dans l'aide juridique.

