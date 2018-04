Des migrants se noient au large de l'Espagne

Les corps des malheureux, qui ont tenté de rejoindre l'Europe, ont été récupérés dans les eaux du détroit de Gibraltar.

L'unique survivant secouru a assuré aux sauveteurs que 12 personnes étaient à bord de l'embarcation lorsqu'elle est partie de Tanger (Maroc) au petit matin, a déclaré un porte-parole des secours. L'embarcation a perdu des occupants au fil de la traversée. L'origine des migrants qui étaient à bord n'est pas connue.

La personne secourue vers 17h était «en état de choc», a expliqué ce porte-parole. «Le survivant a dit que quand le bateau s'est retourné, des 12 qui avaient entamé la traversée, il n'en restait déjà plus que trois», deux morts et lui-même, à bord. La cause du décès de ces deux personnes n'était pas connue à ce stade, a précisé le porte-parole des secours.

La militante associative Helena Maleno, en prise directe avec les migrants souhaitant gagner l'Espagne, avait donné l'alerte à la mi-journée sur les réseaux sociaux. Elle avait annoncé qu'une embarcation avec 11 personnes était recherchée dans le détroit de Gibraltar.

Les services d'urgence d'Andalousie ont mis en garde à la mi-journée contre le mauvais temps en mer dans le détroit séparant le Maroc et l'Espagne. Ils ont annoncé des vents de force 7.

Entre le 1er janvier et le 25 mars, 120 migrants ont perdu la vie en tentant de gagner l'Espagne par la mer, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM). Sur la même période, près de 500 ont perdu la vie en Méditerranée. (ats/nxp)