Des milliers d'habitants évacués à cause des feux

Les autorités du comté de Santa Barbara, en Californie, ont décrété l'état d'urgence, samedi, en raison d'un incendie de forêt qui progresse rapidement, attisé par des vents violents. Vingt habitations ont été détruites.

Firefighter watches a home goes up in flames, as a fast-growing fire in Santa Barbara County destroyed multiple homes, forcing mandatory evacuations in the area. https://t.co/TZlB8MjBge pic.twitter.com/EqmIjevVN4