Des millions de pèlerins au Kumbh Mela

Le pélerinage ai Kumbh Mela est le plus grand rassemblement de la planète.

Une foule immense s'est immergée dimanche et lundi à la confluence du Gange et de la Yamuna à Allahabad, dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord), pour un "bain royal" à l'occasion de la nouvelle lune, date considérée comme le jour de meilleur augure du festival. Pour les croyants, réaliser des ablutions à cet endroit permet de se purifier de ses péchés et de se rapprocher du salut.

"Environ 55 millions de personnes sont venues au Kumbh sur les deux jours menant à Mauni Amavasya", la nouvelle lune, a déclaré Rajiv Kumar Rai, un responsable média du Kumbh Mela. Pour atteindre ce chiffre faramineux, les autorités locales disent s'être fondées sur des observations aériennes, le décompte au sol étant rendu impossible par la taille démesurée de la foule.

Depuis le début du festival mi-janvier, environ 120 millions de pèlerins sont déjà passés par la cité de tentes de 45 kilomètres carrés - la surface d'une ville comme Lyon - dressée pour les accueillir. Le Kumbh Mela en cette année électorale prend une coloration très politique sous l'impulsion des nationalistes hindous. Ceux-ci sont actuellement au pouvoir au niveau national à Delhi, mais aussi au niveau régional dans ce grand Etat pauvre et le plus peuplé d'Inde avec ses 220 millions d'habitants.

Avant de s'achever le 4 mars, ce Kumbh Mela connaîtra un autre jour de "bain royal" le 10 février. Le Kumbh Mela, qui se déroule en alternance entre quatre villes, a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco en 2017. (ats/nxp)