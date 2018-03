Des morts et des disparus dans l'incendie d'un hôtel

Trois personnes sont mortes, deux sont portées disparues et 23 ont été blessées dimanche à Manille dans le spectaculaire incendie d'un hôtel-casino de luxe, selon les autorités philippines.

Neuf heures après le début du sinistre, une épaisse fumée noire continuait à envelopper l'hôtel-casino Waterfront Manila Pavilion. Des centaines de personnes ont été évacuées, dont plusieurs par hélicoptère depuis le toit du gratte-ciel.

Selon les pompiers, le feu, dont on ignore la cause, semble avoir démarré dans le casino de l'établissement au 21e étage.

12:30. Waterfront Manila Pavilion Hotel still in flames. Smoke eats up UN Ave. pic.twitter.com/med4rXtHjJ — Katch (@katchroraldo) 18 mars 2018

Trois personnes ont péri, vraisemblablement par suffocation, et une quatrième, initialement donnée pour morte par les sauveteurs, a finalement pu être réanimée à l'hôpital.

IN PHOTOS: Hotel guests are being rescued by authorities as a huge fire hit the Waterfront Manila Pavilion Hotel and Casino in Ermita, Manila this morning. pic.twitter.com/GyD0vlsmDv — The Philippine Star (@PhilippineStar) 18 mars 2018

«La fumée est très épaisse et le vent souffle fort. Ce sont nos deux principaux ennemis, la fumée et le vent, et nos pompiers passent des moments difficiles», a expliqué aux journalistes le chef des services de secours de la ville de Manille, Johnny Yu. (afp/nxp)