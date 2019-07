Des nouveaux records de températures attendus

De nouveaux records de température devraient être franchis ce jeudi notamment en France et en Allemagne, avant un rafraîchissement prévu en fin de semaine.

Mercredi, des records de chaleur absolus ont été atteints en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier et à s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

Au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi dans deux études distinctes dans les revues Nature et Nature Geoscience.

En France, les températures vont atteindre leur maximum jeudi dans le Nord et la région parisienne, avec de probables records à plus de 40°C, mais le rafraîchissement est promis à partir de vendredi.

Vers 7 heures ce matin, des Parisiens aux traits fatigués par des nuits courtes dans des logements surchauffés avançaient au ralenti dans le métro. La ministre française du Développement durable Elisabeth Borne a appelé jeudi à éviter au maximum les déplacements et à privilégier le télétravail.

Le mercure devrait dépasser les 40°C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43°C localement et une journée qui pourrait être en moyenne plus chaude que les pires jours d'août 2003.

En Allemagne voisine, l'ensemble du pays est en alerte canicule. Le record de températures a déjà été dépassé mercredi avec 40,5 degrés enregistrés dans l'ouest, et ce maximum pourrait à nouveau être dépassé jeudi avec des températures avoisinant les 41 degrés le long du Rhin. La chaleur va ensuite persister jusqu'à ce week-end et devrait baisser à partir de dimanche.

Au moins quatre personnes sont décédées dans ce pays dans des lacs ou rivières, prisés en ces journées caniculaires, mais il n'a pas encore été démontré qu'elles étaient mortes en raison de la forte chaleur.

Les Pays-Bas se préparent eux à affronter une nouvelle vague de chaleur ce jeudi, avec des prévisions allant jusqu'à 40°C dans l'est du pays. Le record absolu de chaleur, qui s'est établi à 39,3° C mercredi à Eindhoven (sud), pourrait être à nouveau battu. La chaleur est telle que le métal s'est dilaté mercredi sur certains ponts, à Amsterdam et Haarlem, les rendant difficiles à manœuvrer.

La commune de Noordenveld (nord) a annoncé sur Twitter qu'elle allait dans les prochains jours saler les routes, une technique habituellement réservée à l'hiver. Le but est de refroidir l'asphalte afin d'éviter qu'il ne fonde et colle.

La radio-télévision locale Omroep Brabant tente, elle, une expérience insolite, en ayant placé un bloc de glace de 30 kilos à l'extérieur de ses bureaux depuis environ 7 heures. En combien de temps va-t-il fondre ? Les paris sont lancés ! Les personnes ayant trouvé la bonne réponse recevront un prix «amusant». L'évolution du bloc de glace est diffusée en live sur Facebook.

Dangers potentiels des baignades

La Belgique, où le «code rouge» canicule a été déclenché pour la toute première fois, a elle aussi battu mercredi un record historique.

Une température de 39,9°C a été mesurée mercredi à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est, a indiqué David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM).

Il s'agit de «la température la plus élevée depuis le début des observations en 1833», a-t-il souligné. En France, l'ensemble des départements des région Hauts-de-France (nord) et Ile de France (Paris et sa région), sont passés en alerte rouge canicule. Si depuis la canicule de 2003, qui avait fait quelque 15'000 morts en France, les autorités insistaient surtout sur les risques pour les personnes vulnérables, les mises en garde visent désormais toute la population.

La compagnie ferroviaire nationale SNCF a invité mercredi ses clients à reporter ou annuler leurs déplacements prévus jeudi, vers ou depuis les 20 départements placés en vigilance rouge. Les autorités recommandent aussi d'éviter les grands trajets en train ou en voiture.

Le Royaume-Uni va, lui aussi, «probablement battre le record de chaleur de juillet, qui est de 36,7°C, et il existe même une possibilité de battre le record absolu de 38,5°C», indique la météo britannique (Met Office).

A Londres, la police recherche trois personnes portées disparues après s'être baignées dans la Tamise et qui se seraient retrouvées en difficulté en nageant. Les services d'urgence ont alerté sur les dangers représentés par des baignades dans des lacs et des rivières.

L'Italie est également touchée et les autorités ont élevé mercredi l'alerte au niveau 3 («bulletin rouge») dans cinq villes (Bolzano, Brescia, Florence, Pérouse et Turin). Le Luxembourg et une partie de la Suisse sont aussi touchés par cet épisode de canicule. (afp/nxp)