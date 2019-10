Des orages violents balaient le sud de la France

Hélitreuillages d'habitants dans le secteur de Béziers, chaussées inondées à Montpellier, circulation des trains perturbée: les orages intenses balaient mercredi le sud de la France, dont neuf départements, des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes, sont en vigilance orange.

En milieu d'après-midi, des orages continuaient de se former dans le Golfe du Lion, au large de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône, trois des départements placés en vigilance orange, et gagnaient le littoral, selon Météo France qui prévoit que le phénomène météorologique dure jusqu'à minuit.

Restent également concernés par ces vigilances orage, pluie-inondation et vague-submersion les Alpes-Maritimes, l'Aude, l'Aveyron, les Pyrénées-Orientales, le Var et le Vaucluse.

Réfugiés sur les toits des autos

Sous une pluie intense et des vents violents, les pompiers étaient à pied d'oeuvre, notamment dans l'Hérault. Dans ce département, ils avaient effectué à la mi-journée 11 hélitreuillages dans le secteur de Béziers, où les cumuls de pluie ont atteint 250 mm, et s'étaient déplacés à 50 reprises pour des sauvetages et des mises en sécurité.

??Episode méditerranéen : Aude : une portion de l'autoroute A9 vers la sortie 37, Narbonne, est inondée ! Évitez ce secteur si vous êtes en voiture et de vous aventurer sur des chaussées inondées.

Crédit ????? Meteo_Pyrenees

orages AlerteOrange pic.twitter.com/p4SMAycri7 — Nissabelle (@Nissabelle1) 23 octobre 2019

Dans le centre de Montpellier, l'accumulation d'eau rendait la circulation difficile et quatre personnes ont été assistées après s'être réfugiées sur des toits de voitures dans des rues où l'eau est montée brusquement. La toiture d'une salle de sport s'est effondrée, dans le nord de la ville, sans faire de blessé, selon les pompiers.

Les cours ont été annulés sur deux sites de l'Université Paul-Valéry, et la circulation des tramways et bus a été perturbée voire stoppée sur certains axes. Celle des trains était interrompue à 15h entre Narbonne et Montpellier, selon la SNCF.

A Marseille, un arbre a chuté sur la chaussée d'une avenue et la mairie a fermé par précaution parcs et jardins.

Dans les prochaines heures, 100 à 150 mm de pluie devraient encore tomber sur le Gard et l'Hérault, selon Météo France, et les orages progresser vers l'Est, où «des phénomènes locaux de tornade ne sont pas à exclure».

Peur de rester coincée

En matinée, le préfet de l'Hérault Jacques Witkowski avait expliqué à l'AFP s'attendre à ce que les habitants de Béziers restent les pieds dans l'eau «la journée environ, le temps que l'eau s'écoule».

Cette vigilance orange relève d'un «phénomène notable mais pas significatif d'un point de vue de sécurité civile», avait rassuré de son côté dans un point de presse matinal le colonel Arnaud Wilm, chef adjoint du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).

«La situation ne présente pas de degré» de dangerosité qui nécessiterait «de réorganiser le dispositif» déployé depuis mardi, impliquant au total 1500 pompiers et sauveteurs et six hélicoptères, avait-il relevé.

???? Hier soir, en 3h, il est tombé à #Narbonne l'équivalent d'un mois de pluie.



Neuf départements sont en vigilance orange ce mercredi.#JT8h pic.twitter.com/49AK1ObHre — 20h France2 (@20hFrance2) 23 octobre 2019

Dans les Pyrénées-Orientales, le littoral a été touché, avec une douzaine de départementales fermées ou coupées et l'inondation à Saint-Cyprien des rues menant au front de mer. Dix personnes ont dû être relogées suite à une mini tornade, selon la préfecture et le COGIC.

Dans l'Aude, deux campings ont été évacués à titre préventif mardi soir. Quant au port de Port-la-Nouvelle, second port pétrolier de la Méditerranée française, il est resté fermé mercredi.

Dans ce département, endeuillé il y a un an par un épisode méditerranéen similaire qui avait fait 14 morts, les rafales de vent qui évitent un «phénomène cumulatif» et l'anticipation ont cette année fait la différence, a relevé le colonel Wilm.

La matinée est restée toutefois difficile pour les habitants: à Narbonne-plage, Nathalie Garcia, 46 ans, tentait mercredi matin de se frayer un passage dans les 10 à 15 cm d'eau inondant la chaussée: «Je voulais aller travailler, mais j'ai peur de rester coincée. Ce qui m'inquiète c'est le vent, il est annoncé à 100 km/h, ça veut dire que la mer risque de monter». (afp/nxp)