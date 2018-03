Des pierres distribuées à l'école en cas d'attaque

Une école rurale de Pennsylvanie a trouvé une solution pour lutter contre les fusillades en milieu scolaire: des seaux de pierres ont été distribués dans les classes. «Nous nous efforçons de trouver de nouvelles façons de protéger nos étudiants», a déclaré à ABC News David Helsel, directeur du district. Il estime en effet que jeter des cailloux sur un assaillant armé sera plus efficace que se cacher en silence sous les tables et cela donne aux élèves et aux enseignants une chance de se défendre.

Interviewé par l'Associated Press, un consultant spécialisé dans la sécurité à l'école estime que cette mesure est «illogique, irrationnelle et inefficace», ajoutant que «ces efforts répondent à un besoin émotionnel de sécurité, mais ne renforcent pas la sécurité».

En dernier ressort

Le directeur du district a par ailleurs précisé que les seaux de pierres n'étaient qu'une mesure à utiliser en dernier ressort. Ils font partie d'un plan sécuritaire plus global comprenant des systèmes de surveillance et de mécanismes de verrouillage automatique pour les portes des classes.

Après la fusillade de Parkland, qui a fait 17 morts, de plus en plus d'établissements scolaires recherchent des solutions originales pour protéger les élèves.