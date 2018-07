Des policiers devront maigrir ou ils seront virés

Le surpoids est un problème qui prend de l'ampleur en Inde. Le chef de la police de l'Etat du Karnataka a décidé de prendre des mesures alors qu'il a sous ses ordres de plus en plus de policiers obèses. Et pour motiver les plus récalcitrants, il a brandi la menace d'une suspension, voire d'un licenciement.

«Au cours des 18 derniers mois, 153 de nos hommes sont morts, 24 dans des accidents de la route, 9 se sont suicidés. Tous les autres sont décédés de maladies liées à leur style de vie tels que des problèmes cardiaques ou du diabète. Ces chiffres affolants m'ont poussé à réagir», a expliqué à la BBC Bhaskar Rao, de la police d'Etat.

Les responsables d'unité ont été priés de contrôler régulièrement l'indice de masse corporelle de chaque policier et de mettre à l'exercice ceux en surpoids. Des cours de natation et de yoga entre autres sont désormais proposés aux officiers. Ils bénéficient aussi d'un programme pour les aider à modifier leur style de vie et leur régime alimentaire. (aec //nxp)