Des prix Nobel veulent un pacte pour la démocratie

Vingt-cinq personnalités internationales dont plusieurs Prix Nobel ont lancé lundi un appel solennel aux dirigeants internationaux pour la signature d'un «pacte sur l'information et la démocratie».

Les économistes Amartya Sen et Joseph Stiglitz, l'avocate Shirin Ebadi ou encore l'écrivain Mario Vargas Llosa s'adressent directement aux plus de 60 chefs d'Etat et de gouvernement, dont Donald Trump et Vladimir Poutine, qui assisteront au Forum de Paris pour la paix, organisé du 11 au 13 novembre pour marquer le centenaire de la Première Guerre mondiale.

Réunis à l'initiative de Reporters sans frontières (RSF) dans une Commission sur l'information et la démocratie, ils appellent les dirigeants à «lancer un processus politique» pour qu'un pacte soit signé «d'ici à un an».

RSF a lancé la Commission #InformationDemocracy pour un Pacte international sur l’information et la démocratie permettant de “mobiliser tous ceux qui sont attachés à préserver un espace public libre et pluraliste, condition de la démocratie” #DemocracyDayhttps://t.co/ok7ZEIcH4G — RSF (@RSF_inter) 15 septembre 2018

«Dans un moment historique crucial», ce pacte devrait «établir des garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion», soulignent les signataires de l'appel, parmi lesquels on trouve aussi l'ex-président du Sénégal Abdou Diouf, l'avocat chinois Teng Biao, l'avocate pakistanaise Nighat Dad, le journaliste turc Can Dündar, ou l'essayiste Francis Fukuyama.

Le président français Emmanuel Macron, qui avait reçu en septembre des membres de la commission, avait indiqué son intention de «mobiliser» les dirigeants internationaux sur ce sujet.

Les géants du web interpellés

Lundi, cette Commission sur l'information a publié une «Déclaration internationale sur l'information et la démocratie» qui pourrait servir de base de travail aux dirigeants. Droit à l'information fiable, au respect de la vie privée, à la transparence des pouvoirs: ce texte de six pages énumère les garanties démocratiques nécessaires selon ses signataires «dans un contexte de mondialisation, de digitalisation et de bouleversement de l'espace public».

La Commission propose également la création d'un «groupe international d'experts sur l'information et la démocratie», «à l'image de ce qu'est le GIEC pour les questions climatiques». Elle interpelle aussi les géants du web, qui doivent «respecter des principes fondamentaux». Il leur revient notamment «de garantir le pluralisme (...) et de mettre en place des mécanismes de promotion de l'information fiable».

«Les libertés, la concorde civile et la paix» sont actuellement menacées par «le contrôle politique sur la presse et les médias (...) la désinformation massive en ligne, la fragilisation économique du journalisme de qualité et les attaques et violences contre les journalistes», soulignent les 25 signataires de l'appel. (afp/nxp)