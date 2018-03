Des restes d'un homme dans le ventre d'un croco

Des restes humains ont été trouvés dans le ventre d'un crocodile à Bornéo, en Indonésie, probablement ceux d'un ouvrier d'une plantation proche qui avait disparu deux jours plus tôt, a annoncé la police vendredi.

Le corps mutilé de cet homme de 36 ans a été retrouvé jeudi flottant sur la rivière, en aval de l'endroit où il avait disparu, et où on n'avait retrouvé que sa moto et ses sandales.

Voyant un crocodile de six mètres de long non loin du corps, les autorités l'ont abattu. Et ont retrouvé dans son estomac un bras gauche et une jambe, les deux membres qui manquaient au corps de la victime.

La femme de la victime a expliqué qu'il était parti à la pêche aux coquillages pour leur repas.

En 2016, un touriste russe a été tué par un crocodile dans les îles Raja Ampat, un site fréquenté par les amateurs de plongée.

Les heurts entre animaux et humains restents fréquents en Indonésie, surtout dans les régions où la destruction des forêts pour planter des palmiers à huile restreint de plus de plus l'habitat des animaux sauvages. (afp/nxp)