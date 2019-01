Des singes sur un câble électrique étonnent

«Regardez ça, c'est dingue», entend-on s'exclamer une femme à la vue de ce spectacle dont la séquence d'un peu plus d'une minute a été vue pas moins de 950'000 fois depuis qu'elle a été mise en ligne sur Twitter le 7 janvier.

«Combien, mais combien sont-ils? Je n'en reviens pas!», dit-elle. La vidéo a été mise en ligne sur le réseau social Twitter par l'internaute @baritone_666, dont la mère a pris les images dans la commune rurale de Mutsu, à plus de 600 kilomètres de Tokyo.

A big group of monkeys was spotted causally walking on electric cables in Mutsu City, Japan, on Monday. Definitely my circus, my monkeys ???? (????: @baritone_666)



