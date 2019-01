Des soldats US tués dans un attentat suicide

Des militaires américains ont été tués mercredi dans une attaque dans la ville de Minbej en Syrie, a confirmé le porte-parole de la coalition anti-djihadistes sans préciser leur nombre.

UPDATE: @ReutersWorld reports 4 U.S. soldiers killed, 3 wounded in attack in #Syria, citing a U.S. official; #IslamicState has claimed responsibility for the attack #LiveDesk pic.twitter.com/sgkShUeXYy